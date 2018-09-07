Las Palmas - Gimnastic Tarragona sahaya çıkıyor

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Las Palmas, 07 Eylül 2018 Cuma günü Gimnastic Tarragona takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. 5 puanlı Las Palmas 6. sırada bulunuyor, Gimnastic Tarragona 1 puana sahip ve 20. sırada. Las Palmas son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Gimnastic Tarragona, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 259. İddaa'da Las Palmas kazanır 1.30, berabere biter 3.75, Gimnastic Tarragona kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.95, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Las Palmas önceki hafta Gimnastic Tarragona mücadelesinde 1-0 kazandı.

Gimnastic Tarragona, Las Palmas karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Las Palmas, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

Gimnastic Tarragona, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Gimnastic Tarragona, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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