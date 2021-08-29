İngiliz oyuncu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Yanlış ve yetersiz temsil edilmenin nasıl bir his olduğunu biliyoruz ve sesimiz yokmuş gibi hissederken dünyadaki herhangi birinin bizim için bizim gerçeğimizi anlatmasını arzulamanın nasıl bir his olduğunu biliyoruz. Ve umuyorum ki kariyerim, rol seçimlerim ve yalnızca kendim olmam, gerçek anlamda gücümüze ışık tutuyor.