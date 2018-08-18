Lask Linz - Rapid Vienna karşılaşma önü

Lask Linz ve Rapid Vienna, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. 4 puanlı Lask Linz 6. sırada bulunuyor, Rapid Vienna 5 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Lask Linz, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Rapid Vienna son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 559 kodlu maçı oynayanlar; Lask Linz galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.00, Rapid Vienna galibiyet oranı 2.30. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Lask Linz önceki hafta Mattersburg mücadelesinde 2-1 yenildi.

Rapid Vienna ise WAC maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Lask Linz, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Rapid Vienna, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Rapid Vienna 3 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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