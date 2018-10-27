Lask Linz - Salzburg maçı rakamları

Avusturya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Lask Linz, 28 Ekim 2018 Pazar günü Salzburg takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. 21 puanlı Lask Linz 3. sırada bulunuyor, Salzburg 31 puana sahip ve 1. sırada. Lask Linz, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Salzburg son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 493. İddaa'da Lask Linz kazanır 3.60, berabere biter 3.30, Salzburg kazanır 1.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Lask Linz önceki hafta Mattersburg mücadelesinde 2-1 yenildi.

Salzburg ise Austria Vienna karşılaşmasında 4-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, alan Lask Linz, 5 gol attı ve 2 gol yedi.

Salzburg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, elde etti. Salzburg, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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