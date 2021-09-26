Lastiği patladı, sonrası korkunç! 0:00 / 0:00

AA

Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul istikametine seyreden İsrafil Kenar idaresindeki 02 AAG 115 plakalı hafif ticari aracın Bolu Yeniçağa yakınlarında sağ arka lastiği patladı. Patlayan lastiği değiştirmek için araçtan inen sürücüye, Ayhan Kenas yönetimindeki 14 BE 933 plakalı meyve yüklü kamyonet çarptı.

Kazada İsrafil Kenar olay yerinde hayatını kaybederken aracında bulunan Ertuğrul Kenar ve Seçil Kenar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden İsrafil Kenar'ın cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemenin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan Ertuğrul Kenar'ın hayati tehlikesinin olduğu, Seçil Kenar'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından kontrollü sağlanan ulaşım normale döndü.