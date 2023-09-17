Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Trafik Lastiği patladı takla attı: 3 ölü

        Diyarbakır'da lastiği patlayan araç takla attı: 3 ölü

        Diyarbakır'da lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp taklalar atan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 17:48 Güncelleme: 17.09.2023 - 17:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lastiği patladı takla attı: 3 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'da lastiği patlayan otomobil takla attığı kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaza, öğleden sonra Ergani ilçesine bağlı kırsal Karaburçak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücü Serkan Askan (33) yönetimindeki lastiği patlayan otomobil, kontrolden çıkarak taklalar attı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Yapılan kontrolde sürücü Serkan Askan ile araçta bulunan Mert Keser (7) ve Murat Keser'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #diyarbakır haberleri
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Alanya'da orman yangını
        Alanya'da orman yangını
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        Oya Alasya hayatını kaybetti
        Oya Alasya hayatını kaybetti
        "Malumun ilamı oldu"
        "Malumun ilamı oldu"
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Beşiktaş'ta tüzük tadil kongresi tamamlandı
        Beşiktaş'ta tüzük tadil kongresi tamamlandı
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?