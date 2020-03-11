AA

Lastik değiştiren kişiye çarparak ölümüne neden olan sürücü asli kusurlu bulundu



Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yol kenarında otomobilin lastiğini değiştiren kişiye çarparak ölümüne neden olan hafif ticari araç sürücüsü bilirkişi raporunda asli kusurlu bulundu.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak" suçlamasıyla 22,5 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Nuh Ş. (56),kazada ölen forklift operatörü Hasan Güler'in eşi Hacer Güler ve tarafların yakınları ile avukatları katıldı.

Mahkemeye gönderilen bilirkişi raporunda, sanığın asli kusurlu olduğu ve kazayı aşırı alkol alması nedeniyle yaptığı vurgulandı.

Savunmasını yapan sanık Nuh Ş, kazaya kendisinin neden olmadığı iddiasını yineledi.

Hacer Güler de eşinin forklift operatörlüğü yapmasına rağmen olay sırasında kullandığı otomobille işçileri evlerine bıraktığını belirterek, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Güler'in avukatı Mustafa Onuralp Erte ise sanığın hem aşırı alkollü hem de ehliyetsiz olması sebebiyle suçun niteliğinin olası kasıtla öldürmek şeklinde değerlendirilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek tanıkların da dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Bursa-İzmir Otoyolu'nda, 11 Nisan 2019'da otomobilinin lastiğini değiştiren Hasan Güler'e (33) aynı istikamette seyreden ve alkollü olduğu belirlenen Nuh Ş. idaresindeki 43 AS 057 plakalı hafif ticari araç çarpmıştı.

Güler olay yerinde yaşamını yitirmiş, Murad Bertan yaralanmış, Nuh Ş. ise olay yerinden kaçmıştı. Daha sonra gittiği hastanede gözaltına alınan Nuh Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.