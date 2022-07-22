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Lastik geri dönüşüm fabrikasında yangın; 4 işçi dumandan etkilendi

Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir lastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında 4 işçi dumandan etkilendi.

Lastik geri dönüşüm fabrikasında yangın; 4 işçi dumandan etkilendi
Lastik geri dönüşüm fabrikasında yangın
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DHA

Sivas'ta bir lastik geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında 4 işçi dumandan etkilendi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde saat 12.00 sıralarında bir lastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında yere dökülen motor yağının tutuşmasıyla yangın çıktı. İşçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangın sırasında depodaki 4 işçi dumandan etkilendi. İşçilere olay yerine gelen ambulansta ilk müdahale yapıldı. İşçilerden Fuat Demir ve Mücahit Bulur daha sonra Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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