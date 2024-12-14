Lastik sektöründe güç birliği

Türkiye lastik sektörünün gelişimini desteklemek ve sektördeki işletmelerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulan Tüm Otomotiv Lastikçileri Derneği (TOLDER), lastik satış ve servis kanallarında ki tüm işletmeleri, lastik üreticiler ve sektör temsilcilerini aynı çatı altında buluşturarak sektörde etkili bir temsil gücü oluşturmayı amaçlıyor.

TOLDER, sektörel dönüşümü hızlandırarak Türkiye’yi uluslararası lastik piyasasında daha güçlü bir konuma taşımayı vizyon edindiği belirtildi.

Dernek, lastik servislerinden üreticilere kadar tüm sektör oyuncularını tek çatı altında toplarken, Türkiye lastik sektörünü daha güçlü ve rekabetçi bir konuma taşımayı hedefliyor. TOLDER Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akduman, derneğin kuruluş amacı ile ilgili olarak, "Yalnızca sektörel iş birliklerini güçlendirmekle kalmayacağız, aynı zamanda üyelerimizin haklarını koruyacak, yenilikçi çözümlerle sektörde fark yaratacağız. Hedefimiz, Türkiye lastik sektörünü dünya standartlarında bir oyuncu haline getirmek. Türkiye lastik sektörünü daha güçlü ve rekabetçi bir konuma taşımak, sektördeki kalite standartlarını artırarak hem yerel hem de uluslararası pazarlarda lider bir pozisyona gelmek önceliğimiz. Türkiye lastik endüstrisinin geleceğini şekillendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.