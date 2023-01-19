Lastik tamircisi Vesile Nine gelinine işi devretti

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AA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, askere giden oğlunun iş yerinin kapanmaması için başladığı lastik tamirciliğini yıllardır başarıyla sürdüren Vesile Akın'ın çırağı olan gelini de mesleği eline aldı. AA'nın haberine göre Yeni Sanayi Sitesi'nde lastik tamirciliği yapan 83 yaşındaki Akın, gayreti ve çalışkanlığıyla çevresindekilere örnek oluyor. Yaşı ilerlediği için çocuklarının artık çalışmasını istemediği Akın, her ne kadar işten elini çekmiş gibi görünse de dükkana gelmeden yapamıyor. Çırak olarak yanında çalışmaya başlayan 61 yaşındaki gelinine işi öğreten Akın, oğluna destek olan geliniyle gurur duyuyor.

ÇALIŞMASINI İSTEMESELER DE VESİLE NİNE EVDE DURAMIYOR Akın, severek yaptığı işini gelini Huriye'nin de içinde bulunduğu 27 kişiye öğrettiğini söyledi. İnsanlara bir şeyler öğretmeyi çok sevdiğini, özellikle gelininin çok gayretli olduğunu belirten Akın, şöyle konuştu: "Gelinim şimdi eşine destek oluyor. Yaşlanınca, oğlum artık dinlenmemi istedi. Eski gücüm kalmadı. Bazen beni evde bırakıyorlar, çalışmadan duramıyorum. Elin işleyecek illa ki. Gelin kaynana 4 yıl bu işi birlikte yaptık. Gelinimin bu işi yapmasından çok memnunum. Çalışmamı istemedikleri için işi gelinime devrettim. Kadınlara çağrım mesleksiz kalmasınlar. Biz Türk kadınıyız, ayağımızın üzerinde duralım."

GELİNİ DE USTASI KAYINVALİDESİNİN YOLUNDAN GİDİYOR Huriye Akın ise kendi işlerini yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Eşi ve kayınvalidesiyle yıllarca lastikçilik yaptıklarını anlatan Akın, "İşlerimiz güzel. Bu işi kayınvalidemden öğrendim. Bir lastiği kendim söküp takabiliyorum. Zor iş ama zevkli. Biraz güç isteyen bir iş. Alıştım, severek yapıyorum. İşçi bulamıyoruz. O yüzden hepimiz çalışıyoruz." diye konuştu. 62 yaşındaki Ali Akın 62 da annesi ve eşiyle yıllarca güzel bir ekip çalışması ortaya koyduklarını söyledi. Otomobil lastiği satış ve tamir dükkanını açtıktan sonra işi babasına öğrettiğine değinen Akın, "Askere gidince babam da işi anneme öğretti. Babam, tek başına zorlandı. Babam ve annemle askerden dönünce 4 yıl çalışmaya devam ettim. Annem de işi eşime öğretti. Ailece çalışmayı seviyoruz" dedi. Ballık Köyü Muhtarı Hasan Çatalpınar da gelin ve kaynananın çalışma azmiyle herkese örnek olduğunu kaydetti.