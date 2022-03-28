Lastikleri bıçakla tek tek patlattı 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, sokakta park halindeki 6 aracın lastikleri bıçakla patlatıldı. Sabah saatlerinde evden işe gitmek için çıkan vatandaşları şoke eden olayın faili, bir apartmanın güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, iki gün önce sabah saat 05.00 sıralarında Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan 6 araç kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından bıçakla patlatıldı. Araç sahipleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay anları bir apartmanın güvenlik kamerasına yansırken, 6 aracın lastikleri olay yerine gelen lastikçiler tarafından değiştirildi.

'TANIMIYORUZ, BİLMOYURUZ. KİKSEYLE SIKINTIMIZ YOK'

Aracının lastiği patlatılan Rıfat Kartalmış, "Akşam otoparka aracımı park ettim. Sabah 9 civarlarında arkadaş aradı. Bütün araçların lastiklerinin bıçaklandığını söyledi. İndik, baktık 6 tane aracın lastikleri patlatılmıştı. Benim aracın bir lastiğini, komşularımın kiminin 3 tane, kiminin 2 tane lastiğini bıçaklamışlar. Zaten kesikler belli, ben kendi aracımın değiştirdim. Arkadaşların ki de yapılıyor. Kamera görüntüleri de var. Direkt geliyor yukarıdan otoparka doğru yöneliyor. 10 dakika sonra çıkıp gidiyor. Tanımıyoruz, bilmiyoruz. Kimse ile bir sıkıntımız yok. Neden böyle bir şeye tenezzül ediyor bilmiyorum. Saat 5 ila 5 buçuk arası o civarlarda geliyor, kamera saatinde öyle yazıyor" dedi.

Polis araçların lastiklerini patlatan şahsı yakalamak için çevrede inceleme başlattı.