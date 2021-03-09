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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor
AA

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 987, Meksika'da 319, Arjantin'de 241, Kolombiya'da 95, Peru'da 119, Şili'de 86, Bolivya'da 22 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 987 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 266 bin 398’e, 32 bin 321 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 milyon 51 bin 665’e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 117 bin 962 vaka ve 61 bin 584 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 9 milyon 782 bin 320’ye ulaştı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 319 kişi hayatını kaybetti, 1877 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 190 bin 923’e, toplam vaka sayısı 2 milyon 130 bin 477’ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 675 bin 996’ya çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 241 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 53 bin 121’e, 5 bin 58 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 154 bin 694’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 951 bin 540 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 60 bin 598’e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 205 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 278 bin 861’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 180 bin 777’ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 119 kişi yaşamını yitirdi ve 1790 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 374 bin 467'ye, virüse bağlı can kaybı 47 bin 973'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 282 bin 228'e yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 86 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 21 bin 163’e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 733 artışla 860 bin 533'e, iyileşenlerin sayısı 809 bin 941'e ulaştı.

- Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybetti ve 463 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 254 bin 736'ya, virüse bağlı can kaybı 11 bin 845'e, sağlığına kavuşanların sayısı 199 bin oldu.

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