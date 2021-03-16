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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

Salgında son 24 saatte Brezilya'da 1057, Meksika'da 234, Arjantin'de 166, Kolombiya'da 100, Peru'da 174, Şili'de 98 kişi yaşamını yitirdi

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor
AA

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1057 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 279 bin 286'ya, 36 bin 239 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 milyon 519 bin 609'a yükseldi.

Ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 208 bin 242 vaka ve 64 bin 223 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 10 milyon 111 bin 954'e ulaştı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 234 kişi hayatını kaybetti, 1439 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 194 bin 944'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 167 bin 729’a, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 711 bin 931'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 166 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı ölü sayısı 53 bin 836’ya, 6 bin 164 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 201 bin 886’ya çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 993 bin 215 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 100 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 61 bin 243’e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 740 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 305 bin 884’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 206 bin 210’a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 174 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 422 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 418 bin 974'e, virüse bağlı can kaybı 49 bin 177'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 329 bin 788'e yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 98 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 21 bin 772'ye çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 117 artışla 896 bin 231'e, iyileşenlerin sayısı 840 bin 668'e ulaştı.

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