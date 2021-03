Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 aşılamaları yavaş ilerliyor

AA

Latin Amerika ülkelerinden Brezilya, Meksika, Arjantin, Kolombiya, Venezuela, Peru ve Bolivya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının temini ve uygulanmasında yavaş ilerliyor.

Dünyada salgından ABD'den sonra en çok etkilenen ülke Brezilya, Kovid-19 aşısı üreten ilaç şirketleriyle 2021'de teslim edilmek üzere 562,9 milyon doz aşı anlaşması yaptı.

Ülkenin, Brezilya'da üretimi yapılan CoronaVac aşısından 130 milyon, yine ülkede üretilen Oxford/AstraZeneca'dan 222,4 milyon, BioNTech/Pfizer'dan 100 milyon, Janssen'dan 38 milyon, Sputnik V aşısından 10 milyon, Hindistan'daki Bharat Biotech'in Covaxin aşısından 20 milyon ve Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) ile 42,5 milyon doz aşı anlaşması bulunuyor.

Toplu aşılamaya 18 Ocak 2021'de başlanan Brezilya'da, bu anlaşmalardan gelen 16 milyon 953 bin aşıyla, 3 milyon 644 bin 285'ine ikinci dozu da uygulanan 11 milyon 55 bin 76 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Ülkede halihazırda AstraZeneca ile Oswaldo Cruz'un, Sinovac ile de Butantan Enstitüsünün üretim ortaklığı bulunan aşılar uygulanıyor.

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya'da 300 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19, bugüne kadar 12,2 milyondan fazla kişide görüldü.

- Meksika

Brezilya'dan sonra Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke olan Meksika, 24 Aralık 2020'de Pfizer-BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıdan ilk kez bir hemşireye yapılmasıyla ülkede aşı sürecine başlandı.

Meksika, Latin Amerika ülkeleri içinde kitlesel koronavirüs aşı programını başlatan ilk ülke olurken hükümet, 2021'in ilk çeyreği tamamlanana kadar ülkede tüm sağlık çalışanlarını aşılamayı hedefliyor.

Meksika Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı rapora göre, ülkede toplam 5 milyon 780 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapılırken Meksika; Brezilya ve Şili'nin ardından en çok aşı yapan 3'üncü ülke durumunda.

Meksika hükümeti, ABD'li ilaç şirketi Pfizer-BioNTech'den 34,4 milyon, Oxford-AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği aşıdan 77,4 milyon, Rus Sputnik V aşısından 24 milyon, Çinli firmalar Sinopharm, CanSino ve Sinovac aşılarından toplam 55 milyon doz ve COVAX'tan 51,5 milyon doz temini için anlaşma yaptığını açıkladı.

Ülkeye 4 milyon 548 bin doz aşı Pfizer-BioNTech, 3 milyon doz Sinovac, 870 bin doz Oxford-AstraZeneca, 940 bin doz CanSino ve 400 bin Sputnik V doz aşısı geldi.

Meksika, 200 bine yaklaşan rakamla dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 3'üncü ülke olurken vaka sayısında ise 2 milyon 203 bin 41 ile 13'üncü sırada yer alıyor.

- Arjantin

Salgına karşı sert önlemler uygulayan Arjantin, yaklaşık 66,5 milyon Kovid-19 aşısı satın aldı ve toplu aşılama planına 29 Aralık 2020'de halka aşı uygulamaya başladı.

Bu aşılardan, Sputnik V aşısından 30 milyon, AstraZeneca'nın Hindistan'da üretilen Covishield aşısından 1,16 milyon, Sinopharm'ın aşısından 4 milyon, Oxford-AstraZeneca'nın aşısından 22,4 milyon ve Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) ile 9 milyon doz aşı anlaşması bulunuyor.

Ülkeye 4 milyon dozdan fazla getirilen Sputnik V, Sinopharm ve Covishield aşılarıyla Arjantin'de bugüne kadar 635 bin 150'sine ikinci dozun da uygulandığı 2 milyon 722 bin 622 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de yaklaşık 2,3 milyon kişide görülen Kovid-19, 54 bin 946 kişinin ölümüne neden oldu.

- Şili

Başarılı aşı planıyla öne çıkan 19 milyon nüfuslu Şili, Kovid-19 aşılama kampanyasına 3 Şubat 2021'de başladı ve yaklaşık 40 milyon doz Kovid-19 aşısı satın aldı.

Şili, BionTech/Pfizer'ın aşısından 10 milyon, Sinovac'ın aşısından 14 milyon, AstraZeneca ve 4'er milyon, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında da 7,6 milyon olmak üzere bu yıl içeresinde 40 milyon vatandaşını aşı yapmayı planlanıyor.

Ülkeye getirilen 13 milyon dozdan fazla CoronaVac ve BionTech/Pfizer Kovid-19 aşısıyla 3 milyon 145 bin 343'üne ikinci dozun da uygulandığı 6 milyon 44 bin 441 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Kovid-19 aşılarına erken erişim sağlaması ve nüfusunun yüzde 30'dan fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulamasına rağmen Şili'de, artan vakaların önüne geçilememesi nedeniyle 25 marttan itibaren bazı bölgelerde kısmı karantina uygulama kararı alındı.

"Our World In Data" sitesinin verilerine göre Şili, her 100 kişi başına en fazla Kovid-19 aşısı uygulayan ülkeler arasında dünyada üçüncü sırada yer alıyor.

Ülkede 22 bin 402 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 947 bin 783 kişide görüldü.

- Kolombiya

Ülkeye ilk aşı sevkiyatının 15 Şubat'ta, ilk Kovid-19 aşısının ise 17 Şubat'ta bir başhemşireye yapılmasıyla aşılama sürecine geçen Kolombiya, şimdiye kadar 1 milyon 300 bin kişiye aşı yaptı.

Kolombiya'ya Pfizer-BioNTech'ten 690 bin doz aşı, Çinli firma Sinovac'tan 2,5 milyon aşı ve Oxford-AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği aşıdan 244 bin 800 doz ve COVAX'tan ise 117 bin doz aşı ulaştı.

Latin Amerika'nın en büyük üçüncü ülkesi Kolombiya'nın bu yıl COVAX kapsamında 20 milyon doz aşı alması bekleniyor. Ülkede yıl içerisinde 35 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya'da, 2 milyon 350 binden fazla vaka tespit edilirken salgın nedeniyle 62 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

- Peru

Güney Amerika ülkeleri içinde salgından en çok etkilenen ülkelerden Peru'ya, Çinli ilaç şirketi Sinopharm'dan 700 bin doz aşı, Pfizer-BioNTech'den 117 bin ve COVAX'tan ise 167 bin 500 dozluk aşı ulaştı.

Ülke, kapsamlı aşı programına ilk kez 10 Şubat'ta bir doktora Kovid-19 aşısı uygulayarak başlarken aynı gün Devlet Başkanı Francisco Sagasti de aşı olarak halkı aşı olması için teşvik etti.

Ülkede bugün itibarıyla aşı uygulanan vatandaş sayısı 700 bini aştı.

Peru hükümeti, Pfizer-BioNTech'ten 20 milyon, Oxford-AstraZeneca'dan 14 milyon 400 bin ve COVAX'tan ise 13 milyon 200 bin doz aşı anlaşması yaptı.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru'da 1 milyon 492 bin 519 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 50 bin 656 kişi hayatını kaybetti.

- Bolivya

Nüfusu 11 milyonu aşan Bolivya, 5,2 milyon doz Sputnik V, 5 milyon doz AstraZeneca, 500 bin doz Sinopharm ve 5 milyon dozdan fazla COVAX programı kapsamında olmak üzere yaklaşık 16 milyon dozluk Kovid-19 aşısı için anlaşma yaptı.

Toplu aşılamaya 25 Şubat'ta başlayan Bolivya'da ülkeye getirilen 750 bin doz AstraZeneca, Sputnik V ile Sinopharm aşılarıyla 57 bin 297'sine 2. dozun da yapıldığı 160 bin 904 kişiye Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede toplam 267 bin 59 kişide görülen Kovid-19, 12 bin 107 kişinin ölümüne neden oldu.

- Venezuela

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V isimli Kovid-19 aşısından 10 milyon doz alımı için 30 Aralık'ta anlaşma imzalayan Venezuela, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) kapsamında bu aşının ülkede üretilebilmesi için anlaşma imzaladı.

Ülkede toplu aşı kampanyası 7 Şubat'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nu aşılanmasıyla başladı ve 15 bin kişiye Kovid-19 aşısı uygulandı.

Venezuela'ya ilk aşı sevkiyatı Çin merkezli Sinopharm aşısından 500 bin doz ve Rus Sputnik aşısından ise 100 bin doz şeklinde ulaştı.

Ülkede 152 bin 508 kişi virüse yakalanırken 1511 kişi hayatını kaybetti.