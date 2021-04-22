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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artmaya devam ediyor

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artmaya devam ediyor
AA

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 3 bin 472, Meksika'da 549, Arjantin'de 291, Kolombiya'da 429, Peru'da 307, Şili'de 36, Ekvador'da 60, Bolivya'da 36, Guatemala'da 30, Paraguay'da 91 ve Uruguay'da 61 kişi öldü.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 472 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 381 bin 475'e, 79 bin 719 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 14 milyon 122 bin 795’e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 786 bin 483 vaka ve 90 bin 627 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı, 12 milyon 646 bin 132 olarak açıklandı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 549 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 639 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 213 bin 597'ye, toplam vaka sayısı da 2 milyon 315 bin 811’e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 839 bin 381'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 291 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 60 bin 83'e, 25 bin 932 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 769 bin 552'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 424 bin 675 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 429 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 69 bin 596'ya çıktı.

Son 24 saatte 17 bin 212 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 701 bin 313'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 521 bin 944'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 307 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 836 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 726 bin 806'ya, virüse bağlı can kaybı 58 bin 261'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 653 bin 411'e yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 36 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 25 bin 353'e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 914 artışla 1 milyon 141 bin 403'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 74 bin 827'ye ulaştı.

- Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 60 artarak 17 bin 804'e, vaka sayısı da 1689 artışla 362 bin 843'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 309 bin 541 kişi iyileşti.

- Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti, 1386 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 293 bin 61'e, virüse bağlı can kaybı 12 bin 731'e, sağlığına kavuşanların sayısı 241 bin 563'e çıktı.

- Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 30 artarak 7 bin 309'a, vaka sayısı 1629 artışla 216 bin 329'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 193 bin 313 kişi iyileşti.

- Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 91 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 660 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 257 bin 706'ya, can kaybı 5 bin 561'e, sağlığına kavuşanların sayısı 211 bin 739'a çıktı.

- Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 61 artarak 2 bin 83'e, vaka sayısı 3 bin 274 artışla 172 bin 601'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 142 bin 549 kişi iyileşti.

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