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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
AA

Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 271, Meksika'da 171, Kolombiya'da 132 ve Peru'da 61 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bir günde 271 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 154 bin 176'ya, 15 bin 383 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 250 bin 727'ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 64 bin 39 vaka ve 38 bin 35 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, virüsten iyileşenlerin sayısı 4 milyon 681 bin 659 olarak kaydedildi.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 171 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 699 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Ülkede ölü sayısı 86 bin 338'e, toplam vaka sayısı 854 bin 926'ya yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 623 bin 494 olarak bildirildi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 10’uncu ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 29 bin 102'ye çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 667 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 965 bin 883'e ulaştı. İyileşenlerin sayısı ise 867 bin 961 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 7’nci ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 61 kişi yaşamını yitirdi ve 411 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 870 bin 876'ya, can kaybı 33 bin 820'ye, iyileşenlerin sayısı 784 bin 56'ya yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka ve Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü 9'uncu ülke" konumunda bulunuyor.

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