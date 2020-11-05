Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

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AA

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 610, Meksika'da 635, Arjantin'de 469, Kolombiya'da 166 ve Peru'da 48 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 610 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 161 bin 106'ya, 23 bin 976 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 590 bin 25'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 123 bin 299 vaka ve 39 bin 549 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 64 bin 344 olarak açıklandı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 635 kişi hayatını kaybetti ve 5 bin 225 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede ölü sayısı 93 bin 228'e, toplam vaka sayısı 943 bin 630'a, iyileşenlerin sayısı da 697 bin 402'ye yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 10. ülke konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 469 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 32 bin 520'ye, 10 bin 652 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 205 bin 928'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 17 bin 647 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, Worldometer sitesine göre, dünyada en fazla vaka görülen 7'nci ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve sonrasında büyük ölçüde hafifletilen karantina, 8 eyalet ile başkent Buenos Aires ve çevresinde 8 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 166 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölü sayısı 32 bin 13'e çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 692 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 108 bin 84'e ulaştı, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 2 bin 202 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, Worldometer'a göre, dünyada en fazla vaka görülen 8'inci ülke konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 48 kişi yaşamını yitirdi ve 1044 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 911 bin 787'ye, virüse bağlı can kaybı 34 bin 671'e, iyileşenlerin sayısı 835 bin 694'e yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, Worldometer'a göre, dünyada en fazla vaka görülen 11'inci ülke konumunda bulunuyor.