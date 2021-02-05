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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
AA

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1232, Meksika'da 1682, Arjantin'de 162, Kolombiya'da 254, Peru'da 215, Şili'de 155, Bolivya'da 62, Guatemala'da 49 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1232 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 228 bin 795’e, 56 bin 873 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 228 bin 795’e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 820 bin 941 vaka ve 53 bin 997 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 8 milyon 291 bin 763’e ulaştı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1682 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 162 bin 922’ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 461 bin 11’e çıktı.

Bakanlık, doğrulanan toplam vaka sayısını 1 milyon 889 bin 820, tahmini vaka sayısını 2 milyon 96 bin 374 şeklinde açıkladı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 162 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 48 bin 700’e, 8 bin 891 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 961 bin 635’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 754 bin 705 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 254 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 55 bin 131’e çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 790 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 135 bin 412’ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyonu aştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 215 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 10 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 165 bin 52'ye, virüse bağlı can kaybı 41 bin 753'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 76 bin 446'ya yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 155 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 18 bin 731’e çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 592 artışla 740 bin 237'ye, iyileşenlerin sayısı 698 bin 248'e ulaştı.

- Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 62 kişi hayatını kaybetti ve 1787 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 224 bin 234'e, virüse bağlı can kaybı 10 bin 633'e, sağlığına kavuşanların sayısı 164 bin 900'e çıktı.

- Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 49 artarak 5 bin 785'e, vaka sayısı da 699 artışla 161 bin 665'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 147 bin 486 kişi de iyileşti.

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