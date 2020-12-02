Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 697, Meksika'da 825, Arjantin'de 198, Kolombiya'da 168, Peru'da 65, Şili'de 20 ve Ekvador'da 40 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 697 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 173 bin 817'ye, 50 bin 909 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 386 bin 787'ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 250 bin 590 vaka ve 42 bin 290 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 5 milyon 656 bin 498 olarak açıklandı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 825 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 8 bin 819 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 106 bin 765'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 122 bin 362'ye ve iyileşenlerin sayısı da 829 bin 817'ye yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 198 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 38 bin 928'e, 8 bin 37 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 432 bin 570'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 263 bin 251 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 168 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölüm sayısı 36 bin 934'e çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 986 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 324 bin 792'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 217 bin 647'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 65 kişi yaşamını yitirdi ve 1623 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 965 bin 228'e, can kaybı 36 bin 31'e, iyileşenlerin sayısı 896 bin 978'e yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 20 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 430’a çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1121 artışla 552 bin 864'e, iyileşenlerin sayısı 528 bin 34'e ulaştı.

- Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 40 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 13 bin 501’e yükseldi.

Vaka sayısının 988 artarak 193 bin 673'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 169 bin 804 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.