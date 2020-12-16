Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 964, Meksika'da 801, Arjantin'de 165, Kolombiya'da 161, Peru'da 63, Guatemala'da 31 ve Ekvador'da 21 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 964 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 182 bin 799'a, 42 bin 889 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 970 bin 34'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 341 bin 428 vaka ve 44 bin 282 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 6 milyon 67 bin 862 olarak açıklandı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 801 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 228 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 115 bin 99'a, toplam vaka sayısı 1 milyon 267 bin 202'ye ve iyileşenlerin sayısı da 938 bin 89'a yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 165 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 41 bin 204'e, 6 bin 981 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 510 bin 203'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 344 bin 300 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 161 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölüm sayısı 39 bin 356'ya çıktı.

Son 24 saatte 10 bin 130 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 444 bin 646'ya, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 328 bin 430'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 63 kişi yaşamını yitirdi ve 1545 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 987 bin 675'e, virüse bağlı can kaybı 36 bin 817'ye, iyileşenlerin sayısı 922 bin 314'e yükseldi.

- Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 31 artarak 4 bin 476'ya, vaka sayısı da 677 artışla 130 bin 82'ye ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 118 bin 793 kişi iyileşti.

- Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 21 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 13 bin 896’ya çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 176 artışla 202 bin 356'ya, iyileşenlerin sayısı 177 bin 951'e ulaştı.