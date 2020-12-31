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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
AA

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1194, Meksika'da 1052, Arjantin'de 145, Kolombiya'da 289, Peru'da 47, Ekvador'da 22 ve Panama'da 42 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1194 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 193 bin 875'e, 55 bin 649 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 619 bin 200'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 452 bin 78 vaka ve 46 bin 477 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 6 milyon 707 bin 781'e ulaştı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1052 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 406 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 124 bin 897'ye, toplam vaka sayısı 1 milyon 413 bin 935'e ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 66 bin 771'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 145 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ölü sayısı 43 bin 163'e, 11 bin 765 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 613 bin 928'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 426 bin 676 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 289 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 42 bin 909'a çıktı.

Son 24 saatte 11 bin 639 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 626 bin 461'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 497 bin 180'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 47 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 118 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 12 bin 614'e, virüse bağlı can kaybı 37 bin 621'e, iyileşenlerin sayısı 951 bin 318'e yükseldi.

- Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 22 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 14 bin 23’e çıktı.

Vaka sayısı 1186 artışla 211 bin 512'ye, iyileşenlerin sayısı 184 bin 507'ye ulaştı.

- Panama

Panama basınındaki haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 42 artarak 3 bin 975'e, vaka sayısı da 4 bin 465 artışla 242 bin 744'e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 192 bin 601 kişi de iyileşti.

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