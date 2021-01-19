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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
AA

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 452, Meksika'da 544, Arjantin'de 425, Kolombiya'da 373, Peru'da 60, Şili'de 70, Bolivya'da 44 ve Panama'da 41 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 452 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 210 bin 299'a, 23 bin 671 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 511 bin 770'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 628 bin 272 vaka ve 49 bin 987 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 7 milyon 452 bin 47'ye ulaştı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 544 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 74 vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 141 bin 248'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 649 bin 502'e ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 237 bin 321'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 425 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 45 bin 832'ye, 8 bin 185 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 807 bin 428'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 594 bin 768 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 373 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 49 bin 4'e çıktı.

Son 24 saatte 14 bin 719 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 923 bin 132'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 754 bin 222'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 60 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 534 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 68 bin 802'ye virüse bağlı can kaybı 38 bin 931'e, iyileşenlerin sayısı 984 bin 726'ya yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 70 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 17 bin 547’ye çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 918 artışla 673 bin 750'ye, iyileşenlerin sayısı 630 bin 818'e ulaştı.

- Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti ve 1550 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 188 bin 733'e, virüse bağlı can kaybı 9 bin 680'ne, sağlığına kavuşanların sayısı ise 144 bin 227'ye çıktı.

- Panama

Panama Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 41 artarak 4 bin 828'e, vaka sayısı 1342 artışla 299 bin 361'e yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 241 bin 128 kişi iyileşti.

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