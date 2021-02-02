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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
AA

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 595 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 225 bin 99’a, 24 bin 591 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 229 bin 322’ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 779 bin 722 vaka ve 53 bin 90 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 8 milyon 77 bin 967’ye ulaştı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 564 kişi hayatını kaybetti.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 159 bin 100’e, toplam vaka sayısı tahmini 2 milyon 64 bin 109’a ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 452 bin 748’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 275 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 48 bin 249’a, 6 bin 614 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 933 bin 853’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 729 bin 999 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 289 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 54 bin 272’ye çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 622 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 104 bin 506’ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 954 bin 674’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 155 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 710 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 142 bin 716'ya, virüse bağlı can kaybı 41 bin 181'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 57 bin 145'e yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 85 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 18 bin 537’ye çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 779 artışla 730 bin 888'e, iyileşenlerin sayısı 686 bin 374'e ulaştı.

- Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 31 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 14 bin 890’na çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 158 artışla 250 bin 986'ya, iyileşenlerin sayısı 209 bin 814'e ulaştı.

- Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 60 kişi hayatını kaybetti ve 1464 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 218 bin 299'a, virüse bağlı can kaybı 10 bin 439'a, sağlığına kavuşanların sayısı 160 bin 326'ya çıktı.

- Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 artarak 5 bin 673'e, vaka sayısı da 128 artışla 159 bin 632'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 143 bin 65 kişi de iyileşti.

- Panama

Panama Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 26 artarak 5 bin 296'ya, vaka sayısı 724 artışla 321 bin 103'e yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 278 bin 442 kişi iyileşti.

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