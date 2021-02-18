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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
AA

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1150, Meksika'da 1075, Arjantin'de 184, Kolombiya'da 185, Peru'da 252, Şili'de 15, Bolivya'da 29 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1150 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 242 bin 90'a, 56 bin 766 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 978 bin 747'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 938 bin 712 vaka ve 56 bin 960 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 8 milyon 950 bin 450’ye ulaştı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1075 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 988 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 177 bin 61'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 13 bin 563'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 571 bin 71'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 184 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 50 bin 616'ya, 6 bin 64 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 39 bin 124'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 842 bin 878 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 185 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 57 bin 949'a çıktı.

Son 24 saatte 5 bin 103 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 207 bin 701'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 99 bin 628'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 252 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 941 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 252 bin 137'ye, virüse bağlı can kaybı 44 bin 308'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 156 bin 408'e yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 15 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 19 bin 659'a çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 275 artışla 784 bin 314'e, iyileşenlerin sayısı 743 bin 306'ya ulaştı.

- Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybetti ve 789 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 238 bin 495'e, virüse bağlı can kaybı 11 bin 303'e, sağlığına kavuşanların sayısı 181 bin 338'e çıktı.

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