Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Tam kapanmada yüz yüze sınavlar olacak mı?

AA

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1139, Meksika'da 166, Arjantin'de 443, Kolombiya'da 448, Peru'da 289, Şili'de 119, Ekvador'da 123, Bolivya'da 37, Paraguay'da 102, Honduras'ta 52 ve Uruguay'da 65 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1139 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 391 bin 936’ya, 28 bin 636 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 14 milyon 369 bin 423’e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 838 bin 233 vaka ve 92 bin 798 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 12 milyon 879 bin 51 olarak açıklandı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 166 kişi hayatını kaybetti, 1143 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 215 bin 113’e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 329 bin 534’e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 853 bin 789’a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 443 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 62 bin 87’ye, 18 bin 793 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 879 bin 677’ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 542 bin 4 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 448 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 71 bin 799’a çıktı.

Son 24 saatte 12 bin 839 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 787 bin 303’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 602 bin 489’a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 289 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 445 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 768 bin 186'ya, virüse bağlı can kaybı 60 bin 13'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 714 bin 995'e yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 119 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 25 bin 975'e çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 78 artışla 1 milyon 175 bin 614'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 106 bin 862'ye ulaştı.

- Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 123 artarak 18 bin 300'e, vaka sayısı da 1413 artışla 374 bin 775'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 318 bin 598 kişi de iyileşti.

- Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti ve 1119 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 298 bin 778'e, virüse bağlı can kaybı 12 bin 861'e, sağlığına kavuşanların sayısı 246 bin 673'e çıktı.

- Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 102 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 271 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 269 bin 353'e, can kaybı 6 bin 2'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 221 bin 631'e çıktı.

- Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybetti ve 413 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 207 bin 320'ye, can kaybı 5 bin 193'e, sağlığına kavuşanların sayısı 77 bin 814'e çıktı.

- Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 65 artarak 2 bin 391'e, vaka sayısı 2 bin 489 artışla 187 bin 349'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 157 bin 560 kişi iyileşti.