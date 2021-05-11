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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
AA

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 889, Meksika'da 104, Arjantin'de 496, Kolombiya'da 488, Peru'da 270, Şili'de 100, Ekvador'da 20, Paraguay'da 79, Honduras'ta 36 ve Uruguay'da 49 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 889 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 423 bin 229’a, 25 bin 200 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 15 milyon 209 bin 990’a çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 6 bin 250 vaka ve 100 bin 854 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 13 milyon 759 bin 125 olarak açıklandı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 104 kişi hayatını kaybetti, 704 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 219 bin 89’a, toplam vaka sayısı da 2 milyon 366 bin 496’ya, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 888 bin 638’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 496 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 67 bin 821’e, 17 bin 381 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 165 bin 121’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 837 bin 58 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 488 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 78 bin 342’ye çıktı.

Son 24 saatte 12 bin 543 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 15 bin 301’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 835 bin 554’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 270 kişi yaşamını yitirdi ve 740 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 853 bin 370'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 64 bin 373'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 803 bin 54'e yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 100 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 27 bin 318'e çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 357 artışla 1 milyon 252 bin 808’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 188 bin 831’e ulaştı.

- Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 20 artarak 19 bin 242’ye, vaka sayısı da 1764 artışla 402 bin 60’a yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 342 bin 878 kişi de iyileşti.

- Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 79 kişi hayatını kaybetti, 1895 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 299 bin 684’e, can kaybı sayısı 7 bin 209’a, sağlığına kavuşanların sayısı 248 bin 587’ye çıktı.

- Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 36 kişi hayatını kaybetti ve 803 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 220 bin 988'e, can kaybı sayısı 5 bin 701'e, sağlığına kavuşanların sayısı 81 bin 639'a çıktı.

- Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 49 artarak 3 bin 171'e, vaka sayısı 2 bin 200 artışla 222 bin 870'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 194 bin 964 kişi iyileşti.

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