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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
AA

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 403, Meksika'da 230, Arjantin'de 434, Kolombiya'da 490, Peru'da 219, Şili’de 172, Ekvador’da 43, Bolivya'da 87, Paraguay’da 98, Honduras'ta 42 ve Uruguay'da 53 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 403 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 444 bin 94’e, 82 bin 39 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 15 milyon 894 bin 94’e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 147 bin 348 vaka ve 106 bin 437 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 14 milyon 385 bin 962 olarak açıklandı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 230 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 628 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 221 bin 80’ne, toplam vaka sayısı 2 milyon 390 bin 140’a, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 909 bin 187’ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 434 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 72 bin 699’a, 35 bin 884 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 447 bin 44’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı, 3 milyon 35 bin 134 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 490 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 83 bin 233’e çıktı.

Son 24 saatte 16 bin 86 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 177 bin 212’ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 979 bin 233’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 219 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 724 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 910 bin 360'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 67 bin 253'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 852 bin 686'ya yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 172 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 28 bin 169'a çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 680 artışla 1 milyon 308 bin 311’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 241 bin 426'ya ulaştı.

- Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 43 artarak 20 bin 22’ye, vaka sayısı da 2 bin 348 artışla 415 bin 255’e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 354 bin 499 kişi de iyileşti.

- Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 87 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 858 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 343 bin 65'e, virüse bağlı can kaybı 13 bin 780'ne, sağlığına kavuşanların sayısı 277 bin 711'e çıktı.

- Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 98 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 31 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 324 bin 63’e, can kaybı sayısı 8 bin 12’ye, sağlığına kavuşanların sayısı 268 bin 336’ya çıktı.

- Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetti ve 1100 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 230 bin 311'e, can kaybı sayısı 6 bin 93'e, sağlığına kavuşanların sayısı 83 bin 393'e çıktı.

- Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 53 artarak 3 bin 691'e, vaka sayısı 4 bin 581 artışla 253 bin 941'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 219 bin 277 kişi iyileşti.

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