Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

AA

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 215, Meksika'da 176, Arjantin'de 695, Kolombiya'da 486, Peru'da 316, Şili’de 121, Ekvador’da 85, Paraguay’da 103, Honduras'ta 40 ve Uruguay'da 69 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 446 bin 309’a, 76 bin 855 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 15 milyon 970 bin 949’a çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 163 bin 859 vaka ve 107 bin 17 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 14 milyon 422 bin 209 olarak açıklandı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 176 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 604 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 221 bin 256’ya, toplam vaka sayısı da 2 milyon 392 bin 744’e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 909 bin 187’ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 695 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 73 bin 391’e, 35 bin 468 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 411 bin 160’a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 60 bin 145 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 486 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 83 bin 719’a çıktı.

Son 24 saatte 14 bin 838 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 192 bin 50’ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 998 bin 123’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 316 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 442 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 915 bin 566'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 67 bin 569'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 858 bin 421'e yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 121 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 28 bin 290'na çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 614 artışla 1 milyon 315 bin 913’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 245 bin 988’e ulaştı.

- Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 85 artarak 20 bin 107’ye, vaka sayısı da 1366 artışla 416 bin 621’e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 354 bin 499 kişi de iyileşti.

- Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 103 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 166 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 327 bin 229’a, can kaybı sayısı 8 bin 115’e, sağlığına kavuşanların sayısı 270 bin 516’ya çıktı.

- Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti ve 1249 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 231 bin 560'a, can kaybı sayısı 6 bin 133'e, sağlığına kavuşanların sayısı 83 bin 506'ya çıktı.

- Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 69 artarak 3 bin 760'a, vaka sayısı 4 bin 604 artışla 258 bin 540'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 222 bin 3 kişi iyileşti.