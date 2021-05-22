Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
AA

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 215, Meksika'da 176, Arjantin'de 695, Kolombiya'da 486, Peru'da 316, Şili’de 121, Ekvador’da 85, Paraguay’da 103, Honduras'ta 40 ve Uruguay'da 69 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 446 bin 309’a, 76 bin 855 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 15 milyon 970 bin 949’a çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 163 bin 859 vaka ve 107 bin 17 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 14 milyon 422 bin 209 olarak açıklandı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 176 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 604 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 221 bin 256’ya, toplam vaka sayısı da 2 milyon 392 bin 744’e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 909 bin 187’ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 695 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 73 bin 391’e, 35 bin 468 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 411 bin 160’a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 60 bin 145 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 486 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 83 bin 719’a çıktı.

Son 24 saatte 14 bin 838 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 192 bin 50’ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 998 bin 123’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 316 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 442 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 915 bin 566'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 67 bin 569'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 858 bin 421'e yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 121 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 28 bin 290'na çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 614 artışla 1 milyon 315 bin 913’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 245 bin 988’e ulaştı.

- Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 85 artarak 20 bin 107’ye, vaka sayısı da 1366 artışla 416 bin 621’e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 354 bin 499 kişi de iyileşti.

- Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 103 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 166 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 327 bin 229’a, can kaybı sayısı 8 bin 115’e, sağlığına kavuşanların sayısı 270 bin 516’ya çıktı.

- Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti ve 1249 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 231 bin 560'a, can kaybı sayısı 6 bin 133'e, sağlığına kavuşanların sayısı 83 bin 506'ya çıktı.

- Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 69 artarak 3 bin 760'a, vaka sayısı 4 bin 604 artışla 258 bin 540'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 222 bin 3 kişi iyileşti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Brezilya Devlet Başkanı Bolsanaro'nun iktidarda kalma olasılığı iki eski rakibe maziyi unutturdu!
DÜNYAİki eski siyasi rakipten ortak çıkar
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Türkiye açıklaması
DÜNYAABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Türkiye açıklaması
Fas Temsilciler Meclisi komisyonu, "Hint keneviri yasa tasarısı"nı onayladı
DÜNYAFas'ta "Hint keneviri yasa tasarısı"na onay
Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Suudi Arabistan Kralı Selman, Filistin'deki son gelişmeleri görüştü
DÜNYAFilistin lideri Suudi Arabistan Kralı ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a "Gazze'nin yeniden inşasına" katkı vaadi
DÜNYAABD Dışişleri Bakanı'ndan Gazze açıklaması
ABD Başkanı Biden'dan Orta Doğu'da barış şartı
DÜNYAABD Başkanı Biden'dan Orta Doğu'da barış şartı
Hamas lideri Heniyye, İran Devrim Muhafızları Komutanı ile görüştü
DÜNYAHamas lideri, İran Devrim Muhafızları Komutanı ile ...
ABD'de her 10 kişiden 6'sı polis şiddetini ülkenin en ciddi problem olarak görüyor
DÜNYAABD'de 10 kişiden 6'sına göre en ciddi sorun ...
Atatürk Havalimanı'ndan kaçak yollarla Almanya'ya gitmek isteyen göçmen yakalandı
DÜNYAAtatürk Havalimanı'nda Almanya'ya gitmeye çalışan ...
Son dakika: İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes yürürlüğe girdi
DÜNYAİsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes yürürlüğe ...