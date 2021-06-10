Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
AA

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 723, Meksika’da 253, Arjantin'de 607, Kolombiya'da 550, Peru'da 163, Şili’de 37, Ekvador’da 72, Bolivya'da 70, Paraguay’da 133, Honduras'ta 27 ve Uruguay'da 67 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 723 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 479 bin 515’e, 85 bin 748 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 17 milyon 122 bin 877’ye çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 382 bin 448 vaka ve 115 bin 960 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 15 milyon 596 bin 816 olarak açıklandı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 253 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 855 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 229 bin 353’e, toplam vaka sayısı 2 milyon 441 bin 866’ya, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 946 bin 477’ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 607 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 83 bin 272’ye, 29 bin 757 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 38 bin 528’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 608 bin 895 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 550 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 93 bin 473’e çıktı.

Son 24 saatte 24 bin 233 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 635 bin 835’e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 385 bin 586’ya ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 163 kişi yaşamını yitirdi ve 1676 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 991 bin 203'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 187 bin 479'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 947 bin 432'ye yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 37 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 30 bin 141'e çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 369 artışla 1 milyon 445 bin 770’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 369 bin 856’ya ulaştı.

- Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72 artarak 20 bin 903’e, vaka sayısı da 885 artışla 433 bin 870’e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 398 bin 645 kişi de iyileşti.

- Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 70 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 839 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 396 bin 814'e, virüse bağlı can kaybı 15 bin 247'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 313 bin 445'e çıktı.

- Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 100 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 382 bin 231’e, can kaybı sayısı 10 bin 278’e, sağlığına kavuşanların sayısı 314 bin 155’e çıktı.

- Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti ve 671 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 243 bin 467'ye, can kaybı sayısı 6 bin 559'a, sağlığına kavuşanların sayısı 86 bin 549'a çıktı.

- Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 67 artarak 4 bin 816'ya, vaka sayısı 3 bin 449 artışla 326 bin 405'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 286 bin 472 kişi iyileşti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Sayılar revize edildi: Hindistan'da koronavirüs kaynaklı günlük can kaybında dünya rekoru!
DÜNYAHindistan'da günlük can kaybında dünya rekoru!
SON DAKİKA: Esad rejiminden İdlib'e saldırı: 6 sivil hayatını kaybetti! - Haberler
DÜNYAEsad rejiminden İdlib'e saldırı!
Myanmar’ın devrilen liderine yeni yolsuzluk davası açıldı
DÜNYAMyanmar'ın devrilen liderine yolsuzluk suçlamaları
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, ilk yurt dışı gezisinde Rusya'yı uyardı! - Haberler
DÜNYABiden'ın ilk yurt dışı gezisi: Rusya'ya uyarı!
SON DAKİKA: İngiltere'de koronavirüs vakaları aylar sonra sınırı aştı! - Haberler
DÜNYAİngiltere'de vaka sayıları aylar sonra sınırı aştı!
Son dakika... Beyaz Saray: Erdoğan-Biden görüşmesi yüz yüze diplomasi için bir fırsat
DÜNYAABD'den görüşmeye ilişkin açıklama!
Rusya'da mahkeme Navalnıy ile bağlantılı kuruluşların faaliyetlerini yasakladı
DÜNYARusya'da Navalnıy ile bağlantılı kuruluşların ...
Uluslararası Bağdat Havalimanı'na insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi
DÜNYABağdat Havalimanı'na insansız hava aracıyla saldırı ...
ABD'den İsrail ve Filistin'e tansiyonu artıracak eylemlerden kaçınma çağrısı
DÜNYAABD'den İsrail ve Filistin'e çağrı
Suudi Arabistan'da güvenlik görevlisini öldüren DEAŞ mensubu idam edildi
DÜNYASuudi Arabistan'da DEAŞ mensubu idam edildi