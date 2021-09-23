Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

AA

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 876 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 592 bin 316'ya yükseldi, 36 bin 473 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 283 bin 567 olarak açıklandı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 295 bin 538 olarak açıklandı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 811 kişi yaşamını yitirdi, 11 bin 603 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 273 bin 391, vaka sayısı 3 milyon 597 bin 168, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 952 bin 626 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 44 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 6'ya çıktı.

Son 24 saatte 1581 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 945 bin 203'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 784 bin 749'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 106 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 114 bin 684'e, 2 bin 34 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 245 bin 265'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 102 bin 699'a ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

- Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 70 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bin 185'e, vaka sayısı da 4 bin 243 artışla 537 bin 987'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 490 bin 322 kişi sağlığına kavuştu.

- Kosta Rika

Kosta Rika basınındaki habere göre, son 24 saatte 30 kişi hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 128'e yükseldi.

Vaka sayısının 2 bin 547 artarak 515 bin 931'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 416 bin 119 kişi sağlığına kavuştu.

- Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 66 kişi hayatını kaybetti ve 929 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 361 bin 527'ye, can kaybı sayısı 9 bin 627'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 108 bin 686'ya çıktı.