Lausanne Sports - Sion maçı istatistikleri

İsviçre Kupa 1/16 Finaller heyecanı devam ediyor. Lausanne Sports, 16 Eylül 2018 Pazar günü Sion takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Lausanne Sports son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sion son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Maçın iddaa kodu 691. İddaa'da Lausanne Sports kazanır 2.40, berabere biter 3.20, Sion kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.
Lausanne Sports önceki hafta Sion mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.
Sion ise Lausanne Sports karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.
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