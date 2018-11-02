Lausanne Sports - Vaduz düellosu

İsviçre Challenge Lig heyecanı devam ediyor. Lausanne Sports, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Vaduz takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Lausanne Sports 21 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Vaduz 15 puanda ve 7. sırada. Lausanne Sports, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Vaduz, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 375. İddaa'da Lausanne Sports kazanır 1.65, berabere biter 3.40, Vaduz kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Lausanne Sports önceki hafta Young Boys mücadelesinde 2-0 yenildi.

Vaduz ise Thun karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Lausanne Sports, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, yaşadı ve 12 gol atıp 5 gol yedi.

Vaduz, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vaduz 8 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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