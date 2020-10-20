Lavabo açarken kullandığı ürünün patlamasıyla yaralanan kadından 1,5 milyon lira tazminat talebi

AA

Davacı Özlem Atay, avukatı Kübra Oktay aracılığıyla İstanbul Tüketici Mahkemesi Hakimliğine dava dilekçesi sundu.

Dilekçede, Beyoğlu ilçesi Cihangir semtinde Özlem Atay'ın annesinin evlerindeki lavabonun tıkanması üzerine 15 Mayıs 2020'de marketten, ünlü bir temizlik firmasının lavabo açıcı ürününü satın aldığı belirtildi.

- "Bomba gibi patladı"

Atay'ın annesinin aldığı ürünü, talimatlara uyarak eldiven ve maske kullanarak lavaboya döktüğü anlatılan dilekçede, ardından Özlem Atay'ın da üzerine kaynar su dökmesiyle lavabo açıcı maddenin "bomba gibi patladığı" vurgulandı.

Dilekçede, annesi tarafından hastaneye kaldırılan Atay'ın tedavi altına alındığı, yüzünde 1. ve 2. derece yanıklar tespit edildiği aktarıldı.

Özlem Atay'ın taburcu olduktan sonra özel bir hastanede lazer tedavisine başladığı aynı zamanda psikolojik tedavi gördüğü de kaydedildi.

- "Uzun süre iş göremezlik raporu aldı"

Dilekçede, Atay'ın reklam oyuncusu olduğu, kameralarla iç içe olan bir meslek icra ettiği vurgulanarak, "Atay, bu elzem olaydan dolayı uzun süre hem yanıklarından hem de psikolojisinden dolayı çalışamayacak durumda olduğundan iş göremezlik raporu almıştır." denildi.

Olayın ardından, ürünün üretici firması ile anlaşma sağlamak için görüşmeler yapıldığı ancak olumlu bir cevap alınamadığı belirtilen dilekçede, ürünle ilgili "güvensiz ürün" ihbarında bulunulması istendi.

Özlem Atay'ın vücut bütünlüğünün zarara uğramasından dolayı üretici firmadan 500 bin lira maddi, 1 milyon lira ise manevi olmak üzere toplam 1 milyon 500 bin lira tazminat talep edilen dilekçede, "Hayalleri olan bir genç kızın bu denli yüzünde ağır zararların doğması, psikolojisi ve geleceği ile orantılı olarak Sayın mahkemenizin takdiri ile manevi tazminat talebimizin kabulü zaruridir." ifadeleri kullanıldı.