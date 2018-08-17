Laval - Bourg-Peronnas rakamlar

Laval ve Bourg-Peronnas, 17 Ağustos 2018 Cuma günü Fransa Ulusal Lig 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Laval 1 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Bourg-Peronnas 4 puanda ve 4. sırada. Laval son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi ile oynadı. Bourg-Peronnas, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 195. İddaa'da Laval kazanır 2.20, berabere biter 2.80, Bourg-Peronnas kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Laval son haftadaki Nimes müsabasında 1-2 yenildi.

Bourg-Peronnas ise Strasbourg karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Laval, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Laval, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ