Laval - Clermont düellosu

Fransa Lig Kupası 1.Tur maçında Laval ile Clermont, 14 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Ev sahibi Laval, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Clermont son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 413 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Laval kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 2.70, Clermont sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Laval son haftadaki Amiens müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Clermont ise Orleans maçında 3-0 kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ