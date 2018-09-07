Laval - Lyon-Duchere düellosu

Laval ve Lyon-Duchere, 07 Eylül 2018 Cuma günü Fransa Ulusal Lig 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. 10 puanlı Laval 3. sırada bulunuyor, Lyon-Duchere 11 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Laval, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Lyon-Duchere, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 248 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Laval kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.70, Lyon-Duchere sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler.

Laval önceki hafta Concarneau mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Lyon-Duchere, Chambly karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Laval, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 1 gol yedi.

Lyon-Duchere, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Lyon-Duchere, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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