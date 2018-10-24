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Lavrov: Astana formatı hedef haline geldi!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye meselesinin çözümünde Rusya, Türkiye ve İran’ın oluşturduğu Astana formatının, bölgede jeopolitik çıkarlarını düşünenlerin hedefi haline geldiğini söyledi.

24.10.2018 - 13:58 | Güncelleme: AA

Lavrov, bakanlıkta Suriye meselesi ile ilgili Astana formatında toplantı yapan Rusya, Türkiye ve İran Dışişleri Bakan Yardımcıları ile bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, tüm objektif gözlemcilerin, Astana formatının Suriye krizinin üstesinden gelecek en objektif yapı olduğunu kabul ettiğini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Görünüşe göre bu yüzden Astana formatı, Suriye halkının çıkarlarını değil, bölgede kendi jeopolitik çıkarlarını düşünenlerin hedefi haline gelmiştir." dedi.

Lavrov, liderler tarafından belirlenen ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararının tam olarak uygulanması doğrultusunda formüle edilen hedeflerin ilerletilmesi için ek adımlar üzerinde anlaşmaya varabilecekleri umudunu dile getirdi.

Rusya’da, Astana formatında yeni bir liderler zirvesi hazırlığı yapıldığını kaydeden Lavrov, "Soçi, Tahran ve İstanbul’da şimdiye kadar üç zirve gerçekleşti. Şimdi bir sonraki zirveyi hazırlama sırası bizde." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin yeni toplantısı ile Suriye'de çözüm konusunda daha fazla ilerleme kaydedileceği yönünde umutlu olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile yapılan görüşmeye Türkiye'den Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Ensari, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Suriye Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev de katıldı.

Her üç ülkenin Dışişleri Bakan Yardımcıları, Suriye meselesi ile ilgili Astana formatında dün bir toplantı gerçekleştirmişti.

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