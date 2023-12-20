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        Haberler Dünya Lavrov: Filistin devletinin kurulmasına dair BMGK kararının uygulanması gerekiyor

        Lavrov: Filistin devletinin kurulmasına dair BMGK kararının uygulanması gerekiyor

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin devletinin kurulmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının derhal uygulanması gerektiğini belirterek, "Gazze halkı, abluka sonucu oluşan ağır insani durumdan ve devam eden çatışmalardan acı çekiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 19:31 Güncelleme: 20.12.2023 - 19:31
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        Rusya: Filistin devleti kurulmalı
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        Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüssam Zeki ile Fas'ın Marakeş kentinde yapılan Rus-Arap İşbirliği Forumu'nun ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

        Toplantıda konuşan Lavrov, Gazze Şeridi'ndeki durumun kötüleştiğini belirterek, "Her türlü terör eyleminin kınanması gerektiği yönündeki pozisyonumuzu yineledik. Bunun yanı sıra bu tür eylemlere, sivilleri toplu şekilde cezalandırma ve uluslararası insancıl hukuku ihlal edecek şekilde gücü kullanma yöntemleriyle yanıt verilmesinin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

        Gazze'de sürdürülebilir ateşkesin sağlanması ve insani yardımın sağlanmasının önemine işaret eden Lavrov, "Gazze halkı, abluka sonucu oluşan ağır insani durumdan ve devam eden çatışmalardan acı çekiyor." dedi.

        Lavrov, BMGK'nin en kısa zamanda Gazze'deki durumla ilgili gerekli kararları kabul edeceği umudunu paylaştı.

        Filistin devletinin oluşturulması önemini vurgulayan Lavrov, "Orta Doğu'daki kriz, Filistin devletinin oluşturulması ile ilgili sorunu ağırlaştırdı. Bu sorunun en kısa sürede çözülmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Aksi taktirde şiddet devam edecek. Ortak çabalarla çatışmaları durdurduktan ve insani sorunları çözdükten hemen sonra Filistin devletinin kurulmasına ilişkin BMGK kararının derhal uygulanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf: AA

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