Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Orta Doğudaki durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran tarafının talebi üzerine Lavrov, Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Orta Doğu'daki durumun ele alındığı görüşmede, İranlı Bakan Abdullahiyan, Lavrov'a "İsrail'in, İran'ın Şam Büyükelçiliğine yönelik 1 Nisan'da gerçekleştirdiği saldırıya karşı alınan önlemler" hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, "Bölgede ek gerilimin ve yeni tehlikeli kışkırtıcı eylemlerin Orta Doğu'da gerginliğin artmasına yol açabileceği, bu tür senaryoların önlenmesi ve bunların temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasının Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde öncelikli konu olması gerektiği" vurgulandı.