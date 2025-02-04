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        Haberler Dünya Lavrov: Orta Doğu oyun sahası değil | Dış Haberler

        ABD'den İsrail ve Hamas'a ilişkin açıklamalar

        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Gazze ve Orta Doğu'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Waltz, İsrail'e silah satışına herhangi bir kısıtlama getirmeyeceklerini vurgularken Hamas'ın yeniden yönetime gelemeyeceğini iddia etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 22:13 Güncelleme: 04.02.2025 - 22:29
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        ABD'den İsrail ve Hamas açıklaması
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        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Gazze'nin geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

        Gazze'de Hamas'ın yeniden yönetime gelemeyeceğini belirten Waltz sorunların başında İran'ın geldiğini iddia etti. Waltz ayrıca eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından İsrail'e karşı uygulanan silah kısıtlamalarının devam etmeyeceğini belirtti.

        Waltz diğer yandan Gazze'nin durumunu da ele aldı. Gazze'de yaşam koşullarının müsait olmadığını düşünen Waltz, Gazzelilerin nereye gideceğine dair bölgedeki ortaklarla görüşeceklerini işaret etti.

        Waltz'un yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff da Gazzelilere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken "Gazzelilerin nereye gideceği büyük bir sorun." dedi.

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