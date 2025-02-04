ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Gazze'nin geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de Hamas'ın yeniden yönetime gelemeyeceğini belirten Waltz sorunların başında İran'ın geldiğini iddia etti. Waltz ayrıca eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından İsrail'e karşı uygulanan silah kısıtlamalarının devam etmeyeceğini belirtti.

Waltz diğer yandan Gazze'nin durumunu da ele aldı. Gazze'de yaşam koşullarının müsait olmadığını düşünen Waltz, Gazzelilerin nereye gideceğine dair bölgedeki ortaklarla görüşeceklerini işaret etti.

Waltz'un yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff da Gazzelilere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken "Gazzelilerin nereye gideceği büyük bir sorun." dedi.