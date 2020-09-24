'Laz Kapital' yeniden raflarda



Mizah ve senaryo yazarı/yönetmen Yılmaz Okumuş’un “Karl Marx Trabzon’da doğsaydı” fikrinden yola çıkarak mizahi bir dil ve Karadeniz şivesiyle yazdığı “Laz Kapital” serisinin ilk kitabı yeniden okurlarla buluştu. Serinin yeni kitabı “Laz Kapital 3” öncesi ilk iki kitabı yeniden düzenlenmiş şekilde mizahseverlerle tekrardan buluşturacak Ayrıksı Yayınları’ndan çıkan “Laz Kapital 1”, Karl Marx'ın Das Kapital'ini farklı bir bakış açısıyla sunuyor.

Gırgır, Leman ve Penguen gibi mizah dergilerinde karikatüristlik yapmış Yılmaz Okumuş’un hayatın farklı alanlarından süzdüğü konuları, Karadeniz’in kendine özgü şivesi ve düşünce tarzıyla ele aldığı Laz Kapital serisi daha önce okurlar tarafından beğeniyle okunmuştu. Okumuş’un, Karl Marx'ın Das Kapital'indeki tüm ekonomik ve toplumsal terimleri popüler kültürden yola çıkarak ilk defa 2006 yılında Karadeniz şivesiyle okurlara sunduğu Laz Kapital serisinin güncellenerek Ayrıksı Yayınları’ndan çıkan ilk kitabı “Laz Kapital 1” oldu.

Edip Cansever’in, "Biz aykırıya, ayrıntıya, ayrıksıya, azınlığa tutkunuz," dizelerinden esinlenen yayın çizgisiyle yayın hayatına adım atan Ayrıksı Kitap, serinin ikinci kitabı “Laz Kapital 2”yi ise ekim ayında okurlarla buluşturacak.