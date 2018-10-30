İtalya Serie A'da 10. hafta mücadelesinde Lazio ile Inter karşı karşıya geldi.

Inter, mücadelenin 28. dakikasında Mauro Icardi ile öne geçti.

Maçta dakikalar 41'i gösterdiğinde Inter, Brozovic ile farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 70'i gösterdiğinde sahneye yine Mauro Icardi çıktı ve Inter deplasmanda Lazio'yu 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Inter puanını 22'ye yükseltti ve ligde ikinciliğe yükseldi. Lazio ise 18 puanda kaldı.

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