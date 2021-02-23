Simone Inzaghi yönetimindeki Lazio, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında son şampiyon Bayern Münih'le karşı karşıya geliyor.

9' Lewandowski, 24' Musiala, 43' Sane

LAZIO - BAYERN MÜNİH

SAAT: 23.00

HAKEM: Orel Grinfield

YAYIN: beIN SPORTS 1

STAT: Olimpico

LAZIO: Reina, Gabarron, Acerbi, Musacchio, Milinkovic-Savic, Alberto, Marusic, Leiva, Lazzari, Immobile, Correa

YEDEKLER: Strakosha, Alia, Hoedt, Pereira, Parolo, Escalante, Lulic, Cataldi, Akpa-Akpro, Fares, Caicedo, Muric

TEKNİKDİREKTÖR: Simone Inzaghi

BAYERNMÜNİH: Neuer, Süle, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Sane, Musiala, Coman, Lewandowski

YEDEKLER: Hoffman, Sarr, Lucas Hernandez, Javi Martinez, Roca, Choupo Moting

TEKNİKDİREKTÖR: Hansi Flick

Lazio ile Bayern Münih, ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcilerine rakip olduğu altı maçın sadece birini kaybetti (2G 3B).

Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan takımlarına konuk olduğu son beş maçı da kaybetmeyen Bayern'in (3G 2B),Roma Olimpiyat Stadı'na yaptığı son iki ziyaretinde toplam 13 gol atıldı.

Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme turlarına kaldığı iki sezon arasında en uzun süre olan takım, 1999/00'den bu yana ilk kez bu aşamada boy göstermeye hazırlanan Lazio (21 sene).

Şampiyonlar Ligi'nde üste üste 13'üncü kez gruplardan çıkan Bayern, Real Madrid (24) ve Barcelona'nın (17) ardından devam eden en uzun serinin sahibi. Bavyera ekibi, son 12 sezonun 10'unda çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.

Geçen sezondan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 17 maçın 16'sını kazanan Bayern (1B),bu karşılaşmalarda toplam 61 gol attı ve kalesinde sadece 13 gole izin verdi (+48).