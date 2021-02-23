Lazio Bayern Münih maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadele saat 23:00'de başlayacak...
LAZIO BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına sahne olacak Lazio Bayern Münih maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Lazio : Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic, Leiva, Alberto, Lulic; Correa, Immobile.
Bayern Münih: Neuer - Suele, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Roca - Sane, Goretzka, Coman - Lewandowski.
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