Lazio, Ciro Immobile'nin bonservis bedelini açıkladı
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Beşiktaş'a transfer olan 34 yaşındaki golcü oyuncu Ciro Immobile'nin maliyetini borsaya bildirdi
Lazio, Beşiktaş’a transfer olan 34 yaşındaki golcü oyuncu Immobile’nin maliyetini borsaya bildirdi. Lazio’nun yaptığı açıklamaya göre, Beşiktaş, Immobile transferi için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
İtalya kulüpleri, transferde yaptıkları harcamaları ay sonunda ve yıl sonunda borsaya bildiriyorlar.
Lazio, 2024 yaz transfer dönemi bitimiyle birlikte Ciro Immobile’nin 2 milyon Euro karşılığında Beşiktaş’a transfer olduğunu resmen duyurdu.
Beşiktaş, daha önce yaptığı KAP açıklamasında yıldız oyuncunun yıllık 6 milyon Euro maaş alacağını bildirmişti.
Beşiktaş: “Profesyonel futbolcu Ciro Immobile’nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir.”
Ciro Immobile, Beşiktaş’a transfer olur olmaz harika bir başlangıç yaptı.
Tecrübeli golcü, son 6 maçta 7 gol atmayı başardı.