Lazio, Ciro Immobile'nin bonservis bedelini açıkladı

Beşiktaş, daha önce yaptığı KAP açıklamasında yıldız oyuncunun yıllık 6 milyon Euro maaş alacağını bildirmişti.

Beşiktaş: “Profesyonel futbolcu Ciro Immobile’nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir.”