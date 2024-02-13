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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Lazio'dan Ryan Kent açıklaması - Fenerbahçe Haberleri

        Lazio'dan Ryan Kent açıklaması

        Lazio Başkanı Claudio Lotito, Fenerbahçe'nin İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent hakkında açıklamalar yaptı: "Neden vazgeçtiğini anlamıyorum ve açıkçası bu beni ilgilendirmiyor. Yinelemek gerekirse, bu transfer bizim için herhangi bir maliyet getirmeyecekti. Ekstra bir şeydi sadece..."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 09:56 Güncelleme: 13.02.2024 - 09:56
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        İtalyan Serie A kulüplerinden Lazio'nun Başkanı Claudio Lotito, Fenerbahçe'nin İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent hakkında açıklamalar yaptı. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden 'Il Messaggero'ya konuşan Lotito, Kent'in transfer süreci hakkında detayları paylaştı ve bu sürecin kendisi için önemsiz olduğunu belirtti.

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        Ara transfer döneminde kadrosunu Çağlar Söyüncü, Rade Krunic ve Leonardo Bonucci gibi oyuncularla güçlendiren sarı lacivertliler, Ryan Kent'i de ayrılacak futbolcular listesine eklemişti. İngiliz kanat oyuncusunun Lazio'ya transferi ise son anda iptal edildi. Yıldız futbolcunun takımda kalma tercihi yaptığı belirtilmişti.

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        Lazio Başkanı Claudio Lotito, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Neden vazgeçtiğini anlamıyorum ve açıkçası bu beni ilgilendirmiyor. Yinelemek gerekirse, bu transfer bizim için herhangi bir maliyet getirmeyecekti. Ekstra bir şeydi sadece. Zaten mevcut oyuncu kadromuzdan çok şey bekliyoruz ve onların gücüne güveniyoruz, dolayısıyla başka bir takviyeye ihtiyacımız yoktu" ifadelerini kullandı.

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        Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor ile 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan maçın ardından, Ryan Kent ile ilgili soruları yanıtladı.

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        Kartal, "Ryan Kent takımımız için çok değerli bir isim. Onu Avrupa maçları listesine ekledik. Ayrıca, Süper Lig için federasyona sunacağımız listeyi 48 saat içinde hazırlayacağız. Şu anda kadromuzda 15 oyuncumuz bulunmakta ve bunlardan birini kadro dışı bırakmamız gerekiyor. Bu konudaki kararı teknik ekibimle birlikte alacağız" şeklinde açıklama yaptı.

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        KADROYA YAZILMADI

        Habertürk yazarı Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe hakkında önemli bir gelişmeyi aktardı. Ryan Kent'in TFF'ye bildirilen listeye alınmadığını aktaran Ahmet Selim Kul, "Fenerbahçe az önce Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi olarak kadrosunu bildirdi. Dışarıda kalan oyuncu Ryan Kent oldu. Tabiki bu bölgede hem Tadic hem King'in olmasının etkisi var. Hem de Lazio ile anlaşılırken gitmemesinin nedeni var" ifadelerini kullandı.

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