Lazio'dan Ryan Kent açıklaması

Lazio Başkanı Claudio Lotito, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Neden vazgeçtiğini anlamıyorum ve açıkçası bu beni ilgilendirmiyor. Yinelemek gerekirse, bu transfer bizim için herhangi bir maliyet getirmeyecekti. Ekstra bir şeydi sadece. Zaten mevcut oyuncu kadromuzdan çok şey bekliyoruz ve onların gücüne güveniyoruz, dolayısıyla başka bir takviyeye ihtiyacımız yoktu" ifadelerini kullandı.