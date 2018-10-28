Lazio - Inter maç önü

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Lazio, 29 Ekim 2018 Pazartesi günü Inter takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:30. Maç öncesi Lazio 18 puanla 4. sırada, Inter 19 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Lazio, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Inter, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 197. İddaa'da Lazio kazanır 2.00, berabere biter 3.10, Inter kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Lazio önceki hafta Inter mücadelesinde 2-3 yenildi.

Inter, Lazio karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Lazio, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Lazio, kendi sahasında 7 gol attı, 3 gol yedi.

Inter, dış sahada 3 galibiyet, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Inter 6 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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