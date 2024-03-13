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        Haberler Spor Futbol İtalya Lazio, teknik direktör Maurizio Sarri'nin istifa ettiğini açıkladı - Futbol Haberleri

        Lazio, teknik direktör Maurizio Sarri'nin istifa ettiğini açıkladı

        İtalya Ligi'nde oynadığı son 5 maçta sadece bir galibiyet alan Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri istifa etti. Takımın başına geçici olarak Giovanni Martusciello getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 12:24 Güncelleme: 13.03.2024 - 12:30
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        Lazio'da Sarri dönemi bitti!
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        İtalya (Serie A) Ligi'nde 9. sırada yer alan Lazio'un sosyal medya hesabında yapılan açıklamada teknik direktör Maurizio Sarri'nin istifa ettiği ve göreve geçici olarak Giovanni Martusciello'nun getirildiği bildirildi.

        Tecrübeli teknik adam, Lazio kariyerinde çıktığı 137 maçta 65 galibiyet, 30 beraberlik ve 42 mağlubiyet aldı.

        İtalyan çalıştırıcı, daha önce Sangiovannese, Pescara, Arezzo, Avellino, Hellas Verona, Napoli, Sorrento, Juventus, Chelsea ve Empoli'de teknik direktörlük yaptı.

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