LC Waikiki, moda perakendesinde yapay zeka ile hayatı kolaylaştıracak çözümler üretmek, inovasyon oluşturmak amacıyla datathon etkinliği düzenleyecek.

8-10 Mart tarihleri arasında LC Waikiki Genel Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlikte "Satışı Keşfedin" başlığı altında "İklimin, Fiyatın ve Stok Bulunurluğun Satışa Etkisi" ve "e-ticaret" başlığı altında ise "Churn" konularında yeni çözümler elde edilmesi hedefleniyor. Etkinlikte birinci olan ekip 15 bin TL, ikinci olan ekip 10 bin TL, üçüncü olan ekip ise 5 bin TL'nin sahibi olacak

LC Waikiki BT Uygulama Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Şeraffettin Özer, "Türk moda perakendesinin lider markası LC Waikiki olarak yeni kuşak gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gelişen çağ ve teknoloji bizleri aynı zamanda yeni çözümler bulmaya da yönlendiriyor. Bu nedenle LC Waikiki olarak genç kuşaktan da destek alarak sektörümüzün ve markamızın karşı karşıya olduğu sorunlara çözümler bulmak üzere yeni projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda da tüm gençlere kapılarımızı açıp onları genel merkezimizde ağırlamak ve teknolojinin günümüze kattıklarından faydalanarak yenilikçi gelişmeleri sektörümüze kazandırmayı amaçlıyoruz. 18 yaş üstü katılımcıları datathon etkinliğimize davet ediyoruz." dedi.