LDU-Quito - Deportivo Cali maçı ne zaman?

Copa Sudamericana Son 8 Turu maçında LDU-Quito ile Deportivo Cali, 23 Ağustos 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:45. LDU-Quito, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Deportivo Cali, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 565 kodlu maçı oynayanlar; LDU-Quito galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.30, Deportivo Cali galibiyet oranı 5.50. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

LDU-Quito son hafta oynanan Deportivo Cali maçında 4-3 kazandı.

Deportivo Cali, LDU-Quito karşılaşmaında 4-3 yenildi.

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